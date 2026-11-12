الكاميرا صورته.. القبض على شخص يتلصص على جيرانه بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالنظر خلسة من أسفل باب الشقة الخاصة بجيرانه بأسيوط.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 3/ أكتوبر المنقضى بقصد التلصص على جيرانه.. وبسؤال مالك العقار أقر أنه عقب إكتشافه قيام الأخير بالتلصص على جيرانه على النحو المشار إليه طلب منه ترك الشقة وتم فسخ عقد الإيجار بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.