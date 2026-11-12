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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 6 آلاف طن مواد بترولية داخل مخزن بالقليوبية

المخزن
المخزن
مصطفى الرماح

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى.

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على إدارة مخزن "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لقيامهم بتجميع وحجب كميات من المواد البترولية تحصلوا عليها من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز عقب قيامهم بتعطيل وحدة القياس الآلى بالمحطة مما يتيح لهم التلاعب فى كميات المواد البترولية المنصرفة والواردة .

 وضبط بداخل المخزن (قرابة 6 ألاف لتر مواد بترولية) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح مادية.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التموين المواد البترولية

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