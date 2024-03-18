تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

ظهرت تسريبات جديدة حول تصميم ومواصفات العملاق الصيني هاتف" Huawei Nova 12s “ وذلك قبل الإعلان المرتقب من شركة هواوي، وقد يأتي الهاتف بتصميم يحاكي” Nova 12 Lite "، بشكل خاص في تصميم الكاميرا الخلفية الثلاثية.

وفقا لموقع" phonearena" يتميز الهاتف بتصميم مسطح من الحواف مع إنحناء بسيط لتجربة أفضل في الإمساك بالهاتف، أيضاً أكدت هواوي أن هاتف" Nova 12s " قد يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت وسعة 256 جيجا بايت.

على الجانب الآخر قد يأتي الهاتف بكاميرا سيلفي في ثقب الشاشة وذلك بدقة 60 ميجا بيكسل وتتميز بزوايا عرض واسعة، بجانب ميزة دعم تقنية الشحن السريع SuperCharge Turbo بقدرة 66W.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بعدة ألوان هي الأزرق والأبيض، كما يتميز بتصميم نحيف وبسماكة تصل إلى 6.88مم، أما وزنه فمن المقرر ن يصل إلى 168 جرام، أما عن الإعلان الرسمي للهاتف فمن المقرر أن يكون خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في 21 من مارس الجاري.