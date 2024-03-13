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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات وسعر لا بكرر .. إطلاق هاتف iQOO Z9

صدى البلد

أعلنت شركة iQOO اليوم عن هاتف iQOO Z9 والذي يأتي برقاقة معالج Dimensity 7200، وإعدادات مزدوجة بالكاميرة الخلفية، وسعر يبدأ من 240 دولار  وأنه من المقرر إطلاقه نهاية الشهر الجاري.

ينطلق هاتف iQOO Z9 وذلك بشاشة AMOLED وذلك بحجم 6.67 بوصة ، وجودة عرض Full HD، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة معدل لمس 300 Hz، أيضاً تضم الشاشة كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، والتي تتميز بفتحة عدسات f/2.0.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7200، وبذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ينطلق iQOO Z9 أيضاً بواجهة Funtouch OS 14 والتي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويدعم هذا الإصدار ببطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع 44W.

 يدعم الهاتف  أيضا تقنية البلوتوث 5.3، وWi-Fi، ويتوفر الهاتف بلونين الأخضر، والأزرق جرافين.

كاميرا سيلفى iQOO Z9 نظام تشغيل Android 14

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