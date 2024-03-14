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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص هاتف نوكيا بكاميرا في 2024 بمصر

بـ 950 جنيه فقط..أرخص
بـ 950 جنيه فقط..أرخص هاتف نوكيا واحد فقط بكاميرا في 2024 بم

مع ازدياد الطلب على الهواتف الذكية بأسعار مناسبة، يبحث الكثير من الناس عن هاتف نوكيا واحد فقط بكاميرا بسعر رخيص في مصر.

في هذا التقرير، سنستعرض أرخص هاتف نوكيا واحد فقط بكاميرا في مصر لعام 2024:

 

Nokia 110

 

يُعدّ هاتف Nokia 110 أرخص هاتف نوكيا واحد فقط بكاميرا في مصر لعام 2024. يبلغ سعره حوالي 949 جنيه مصري، ويقدم ميزات أساسية مثل:

• شاشة: شاشة LCD بحجم 1.8 بوصة.

• كاميرا: كاميرا خلفية بدقة 0.3 ميجابكسل.

• بطارية: بطارية بسعة 1020 مللي أمبير في الساعة.

• ذاكرة: 4 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 4 ميجابايت من سعة التخزين الداخلية.

• الميزات: راديو FM، مصباح يدوي، منفذ USB، Bluetooth.

 

مميزات هاتف Nokia 110:

 

• سعر رخيص: يُعدّ هاتف Nokia 110 أرخص هاتف نوكيا واحد فقط بكاميرا في مصر.

• بطارية قوية: تتميز بطارية الهاتف بسعة 1020 مللي أمبير في الساعة، مما يمنحك عمر بطارية طويل.

• تصميم متين: يتميز هاتف Nokia 110 بتصميم متين مقاوم للصدمات والماء.

• سهولة الاستخدام: يُعدّ هاتف Nokia 110 سهل الاستخدام للغاية، خاصة للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف أساسي.

 

عيوب هاتف Nokia 110:

 

• كاميرا ضعيفة: كاميرا الهاتف بدقة 0.3 ميجابكسل، وهي ليست جيدة لالتقاط الصور عالية الجودة.

• ذاكرة صغيرة: ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 ميجابايت وسعة التخزين الداخلية 4 ميجابايت، مما قد لا يكون كافيًا لبعض المستخدمين.

• ميزات محدودة: يفتقر الهاتف إلى بعض الميزات الأساسية مثل Wi-Fi و GPS.

 

يُعدّ هاتف Nokia 110 خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف نوكيا واحد فقط بكاميرا بسعر رخيص.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف بكاميرا جيدة وميزات متقدمة، فقد لا يكون هذا الهاتف هو الخيار الأفضل لك.

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