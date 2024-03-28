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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. تعرف على مواصفات هاتف “Poco C61 ”

صدى البلد

إذا كنت تبحث عن هاتف بإمكانيات مميزة وسعر على قد الأيد  فيمكنك اللجوء إلى شراء هاتف  “Poco C61 ” 

ويأتي هاتف" Poco C61  “ بعدة ميزات فهو مزود ببطارية 5000 mAh  وبشاشة LCD بحجم 6.71 بوصة، و أما الكاميرا الأمامية  فهي تأتي بدقة تصل إلى 5 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف الشاشة بطبقة حماية من" Corning Gorilla Glass 3”.

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ويأتي هاتف “ Poco C61  “  وفقا لموقع” gsmarena "برقاقة معالج Helio G36، وبذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، أما عن سعة تخزين هاتف " Poco C61  “ فتأتي  بين 64 أو 128 جيجا بايت.


على الجانب الآخر يدعم  هاتف " Poco C61  “ بقدرة بطارية تصل إلى  5000 mAh، وبنظام تشغيل  Android 14، 

على الجانب الاخر أما عن تقنية إستشعار البصمة  فتأتي مدمجة في زر التشغيل الرئيسي أما عن سعر الهاتف فمن المقرر أن  يبدأ من 90 دولار ويتوفر بكل من اللون الأزرق والأسود وذلك إلى جانب الأخضر .

 

Poco C61 “ شاشة LCD نظام تشغيل Android 14 ذاكرة عشوائية الكاميرا الأمامية

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