عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر اقتصادى .. سامسونج تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي

بسعر على اقتصادى
بسعر على اقتصادى .. سامسونج تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي

بسعر أقل من المتوقع مقارنة بإصدارات هذا العام من الهواتف القابلة للطي أعلنت شركة سامسونج العملاق الكوري عن  خططها  للقيام بإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي،  هاتف" Galaxy Z Fold6" وذلك بتكلفة منخفضة  وبسعر أقل من المتوقع . 

ولقد أكدت تسريبات أن شركة سامسونج ستقوم بعقد مؤتمر يوليو القادم  للإعلان الرسمي عن هاتف" Galaxy Z "Fold6، وهو من الهواتف القابلة للطي والتي تأتي بتكلفة منخفضة في إصدارات هذا العام.

قرار رادع من المحكمة ضد لصين سرقا هاتف فتاة بالبساتين

أرخص هاتف Nokia بكاميرا وتاتش بمصر تشتريه في رمضان

على الجانب الآخر خلال الساعات الماضية قد كشفت أحدث التسريبات عن السعر المتوقع لهاتف " Galaxy Z Fold6" المرتقب و تشير التسريبات إلى أن الهاتف من المتوقع أن يأتي بسعر أقل من 800 دولار، أي بأقل من حوالي نصف سعر النموذج الرئيسي من هاتف Fold5.

و تشير التسريبات  إلى أن هاتف  Galaxy Z Fold6" أن الهاتف يعد مزود بكاميرا خلفية تحاكي كاميرا هاتف سامسونج " Fold5" .

وتأتي بعض التسريبات الآخرى لتؤكد إلى أن سامسونج ستقوم بالأعتماد على نفس الموردين في إنتاج تكوينات الهاتف.

الهواتف القابلة للطي شركة سامسونج Galaxy Z Fold6 كاميرا خلفية Fold5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

كيف نفذ مدرس فيزياء جريمته بقـ.تل طالب الدقهلية؟.. اعترافات وتفاصيل مفزعة

أحمد عز وزينة أمام المحكمة بعد قليل بسبب مليون جنيه.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تسريبات جديدة حول هاتف Galaxy S25 .. صور

جامعة عالمية تقدم دورات مجانية لتعلم الذكاء الاصطناعي والبرمجة.. تفاصيل

يستاهل ثمنه ..هونر تكشف عن هاتفها الذكي Magic 6 Ultimate

لمرضى الضغط والسكر ..ميزة طال انتظارها في ساعات Apple Watch| فما هي ؟

خد بالك.. جوجل تعلن عن نموذج جديد للذكاء اصطناعي يثير المخاوف فما القصة؟

مقارنة هتصدمك بين هاتفي سامسونج Galaxy A35 5G و Galaxy A34 5G

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

ترشيحاتنا

الجمهورية: انتصار العاشر من رمضان ذكرى معجزة عسكرية لأبناء جيشنا البطل

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

تخصص أعمدة الكهرباء والتكاتك| قرار بحبس 3 تشكيلات عصابية في وقائع سرقات

يفضل عدم وضع العطور أثناء الصيام لهذا السبب.. علي جمعة يكشف عنه

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة

10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم الباقي من الشهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

في رمضان.. بضغطة زر يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي في مطبخك

إطلالة مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها | شاهد

هل يمكن الإصابة بالنوبات القلبية أثناء مساعدة الأطفال فى المذاكرة ؟

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ