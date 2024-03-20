بسعر اقتصادى .. سامسونج تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي

بسعر أقل من المتوقع مقارنة بإصدارات هذا العام من الهواتف القابلة للطي أعلنت شركة سامسونج العملاق الكوري عن خططها للقيام بإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، هاتف" Galaxy Z Fold6" وذلك بتكلفة منخفضة وبسعر أقل من المتوقع .

ولقد أكدت تسريبات أن شركة سامسونج ستقوم بعقد مؤتمر يوليو القادم للإعلان الرسمي عن هاتف" Galaxy Z "Fold6، وهو من الهواتف القابلة للطي والتي تأتي بتكلفة منخفضة في إصدارات هذا العام.

على الجانب الآخر خلال الساعات الماضية قد كشفت أحدث التسريبات عن السعر المتوقع لهاتف " Galaxy Z Fold6" المرتقب و تشير التسريبات إلى أن الهاتف من المتوقع أن يأتي بسعر أقل من 800 دولار، أي بأقل من حوالي نصف سعر النموذج الرئيسي من هاتف Fold5.

و تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold6" أن الهاتف يعد مزود بكاميرا خلفية تحاكي كاميرا هاتف سامسونج " Fold5" .

وتأتي بعض التسريبات الآخرى لتؤكد إلى أن سامسونج ستقوم بالأعتماد على نفس الموردين في إنتاج تكوينات الهاتف.