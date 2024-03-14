قرار رادع من المحكمة ضد لصين سرقا هاتف فتاة بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة الشروع في سرقة هاتف محمول من مواطنة بالبساتين.



كشف أمر الاحالة قيام المتهمين "محمود.م"، "محمد .ع" بالشروع في سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها "ك.خ" وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الاكراه الواقع عليها بأن رصدا حركتها واعترضا سبيلها حال استقلالهما لدراجة بخارية وتمكن المتهم الثاني من استلاب الهاتف خلسة وحال مقاومتها اياه وتشبثها بيده تم التعدي عليها ضربا حتي افلتته وتشبثت بالدراجة البخارية فقام المتهمان بسحلها أرضا للتمكن من الفرار هربا فحدثت اصابتها تلك الثابتة والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ما كان من شأنه القاء الرعب والفزع في نفسها وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسا بها.