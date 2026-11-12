سعيد أكتر منك.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة إلى فاروق فلوكس بعد تكريمه

حرص الفنان تامر حسني على تهنئة الفنان القدير فاروق فلوكس، بعد تكريمه خلال حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال المميزة.

ونشر تامر حسني رسالة عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، أعرب خلالها عن سعادته بتكريم فاروق فلوكس، مشيدًا بمشواره الفني ومكانته، كما استعاد ذكرياته مع الفنان القدير والأوقات التي جمعتهما.

وكتب تامر حسني: «أنا سعيد أكتر منك يا حبيبي يا أبو حبيبي، مبروك وتستحق تكريمات الدنيا كلها يا فنان يا عظيم، مبروك لبابا يا أحمد يا حبيبي، وما تنساش الفطار الجميل اللي كان بيعمله لينا، حبيبي يا بابا فاروق».

تكريم فاروق فلوكس بمهرجان القاهرة السينمائي

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، قد كرّم الفنان القدير فاروق فلوكس، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح دورته السابعة والأربعين، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

وجاء التكريم تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من ستة عقود، وإسهاماته البارزة في السينما والمسرح والتليفزيون، وما قدمه من شخصيات وأعمال تركت بصمة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.