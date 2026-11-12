سميرة سعيد تكشف موعد طرح ألبوم «ماذا ولو» وتطرح البرومو التشويقي الثاني

أطلقت الفنانة سميرة سعيد البرومو التشويقي الثاني لألبومها الجديد «ماذا ولو»، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت من خلاله عن مقطع من أغنية «تبا»، التي تحمل كلمات شادي نور، وألحان أحمد طناني، وتوزيع هاني يعقوب، فيما تولى أمير محروس الميكس والماستر، وأخرج الكليب نضال هاني.

وحددت سميرة سعيد يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 موعدًا لطرح الألبوم، الذي يصدر على جزأين، ويضم الجزء الأول منه 8 أغنيات، بمشاركة مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

ويشارك في كتابة الأغنيات نادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، وشادي نور، وبلال سرور، ومحمد قايّات، بينما تضم قائمة الملحنين عمرو مصطفى، ومحمود العسيلي، وبلال سرور، وهاني يعقوب، وأحمد طناني.

ويتولى التوزيع الموسيقي هاني يعقوب، وأمير هداية، وهاني ربيع، وأحمد أمين، فيما يشارك في عمليات الميكس أمير محروس، ومحمد صقر، وخالد سند، ومفدي مجدي، ويتولى أمير محروس الماستر النهائي للألبوم بالكامل.

ومن المقرر تقديم أغنيات الألبوم في صورة كليبات مصورة وفق أسلوب Visual Album، بحيث تحصل كل أغنية على هوية بصرية مستقلة تجمع بين الموسيقى والصورة.