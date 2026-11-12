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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عز الدين تحتفل بذكرى زواجها الأولى.. صور

مي عز الدين وزوجها
مي عز الدين وزوجها
سارة عبد الله

تحتفل الفنانة مي عز الدين، بالذكرى السنوية الأولى لزواجها من الدكتور أحمد تيمور، وشاركت صوراً لأجواء رومانسية جمعتهما عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت مي عز الدين بفستان أحمر انيق، حاملة ورود حمراء، وعلقت: “٣٦٥ يوم من الحب والعمر كله سوى ادعو الله ان يرزقنا الاستقرار والطمأنينة ”.

وعلى الصعيد الفني، تستعد مي عز الدين لعودة جديدة إلى الدراما من خلال مسلسل “قبل وبعد”، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، بعد النجاح الذي حققته في أحدث أعمالها، وسط ترقب من جمهورها لخطوتها الفنية القادمة.

وحسم الدكتور أحمد تيمور الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن الأنباء المتداولة عن حمل زوجته الفنانة مي عز الدين، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال مجرد شائعات، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في أن يرزقهما الله بالأطفال في المستقبل.

وخلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أوضح أحمد تيمور أن الإنجاب رزق من الله، مؤكدًا أنه وزوجته يتمنيان تحقيق هذه الأمنية في الوقت المناسب. وقال: «بنقول لهم يا رب تدعولنا إن ده يحصل عاجلًا أم آجلًا إن شاء الله، بس هو مش موجود دلوقتي، والمال والبنون ده رزق»، في رسالة وضع بها حدًا للتكهنات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

مي عز الدين احمد تيمور انستجرام

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