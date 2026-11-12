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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنت قدها.. رسالة مؤثرة من رامي جمال لوالده بعد إصابته بالسرطان

رامي جمال ووالده
رامي جمال ووالده
محمد بدران   -  
يارا أمين

أعلن الفنان رامي جمال إصابة والده بمرض السرطان للمرة الثانية، بعد اكتشاف عودة المرض في مكان آخر بالجسم، في خبر أثار تعاطف جمهوره ومحبيه، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء وتجاوز هذه المحنة.

ونشر رامي جمال صورة لوالده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ورافقها برسالة مؤثرة كشف خلالها تفاصيل مرضه، موضحًا أن والده أصيب بالسرطان قبل 21 عامًا، وتم استئصال المرض وقتها بفضل الله، قبل أن يكتشفوا عودته مجددًا في مكان آخر بالجسم.

وكتب رامي جمال: «اللي في الصورة ده بابا حبيبي، ربنا يديله الصحة والعافية، راجل سيرته جميلة وتعب علينا كتير وتعب في حياته أكتر».

وأضاف: «بابا البطل من 21 سنة جاله كانسر، ومن فضل ربنا علينا استأصلناه وقتها، امبارح اكتشفنا إنه رجع له تاني في مكان تاني. أولًا عاوز أقولك يا بابا أنا بحبك جدًا وفخور بيك جدًا وفخور إني ابنك، وعارف إنك راجل مؤمن وقوي وهتبقى قدها تاني، وهنعمل اللي علينا تاني وربنا هيلطف بيك وبينا تاني إن شاء الله».

واختتم الفنان رسالته بطلب الدعاء لوالده، قائلًا: «راضيين بقضاء الله ونسأله اللطف، أطلب منكم الدعاء لبابا بالشفاء، دعوة حلوة من قلوب حلوة، لعل أحدكم أقرب إلى الله منا.. بحبك يا جمال».

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