بعد خناقة محمد رمضان وأحمد العوضي.. حمادة هلال يثير الجدل ببوست جديد

أثار الفنان حمادة هلال تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أرفقها بعبارة: «وحد الله وصلي على النبي»، وهو ما فتح باب التساؤلات بين المتابعين حول مغزى المنشور.

هل يقصد حمادة هلال الخلاف بين محمد رمضان وأحمد العوضي؟

وجاء منشور حمادة هلال بالتزامن مع حالة الجدل التي يشهدها الوسط الفني، على خلفية المناوشات المتبادلة بين الفنانين محمد رمضان وأحمد العوضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصاعدت خلال الساعات الماضية مع تبادل التعليقات الساخرة بينهما.

وربط بعض المتابعين بين عبارة حمادة هلال والأزمة الدائرة بين النجمين، متسائلين عما إذا كان المنشور يحمل رسالة غير مباشرة لهما، خاصة في ظل استمرار التفاعل الجماهيري مع الردود المتبادلة بين رمضان والعوضي.

تفاصيل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد العوضي

وشهدت الساعات الماضية جولة جديدة من السجال بين محمد رمضان وأحمد العوضي، بعدما تفاخر رمضان بتصدر أغنيته الجديدة التريند، مشيرًا إلى انتشارها دون الحاجة إلى توزيع اللحوم، ليرد عليه العوضي بتعليق ساخر قال فيه: «أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة يا بلبل العرب».

وتواصلت المناوشات بين الطرفين بتعليقات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، وسط ترقب للتطورات الجديدة في الأزمة.

ورغم ربط المتابعين منشور حمادة هلال بالخلاف، فإنه لم يوضح ما إذا كانت عبارته موجهة إلى الفنانين، ولم يذكر اسمي محمد رمضان أو أحمد العوضي في المنشور