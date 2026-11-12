تقييم استخباراتي إسرائيلي: لا ضرورة ملحة لشن هجوم على إيران.. والموقف عُرض على نتنياهو وإيزنكوت

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن موقف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الذي عُرض على كل من رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو والمرشح لتولي المنصب غادي إيزنكوت، أنه "لا توجد ضرورة ملحّة لشن هجوم على إيران".

وتشير التقارير إلى أن المؤسسة الأمنية لا ترى أي تطورات في إيران تبرر عملية عسكرية فورية، على الرغم من أن نتنياهو يضغط مراراً من أجل عمل عسكري قبل وبعد الانتخابات الإسرائيلية.

وقد اتهم منتقدو نتنياهو بأنه يسعى لاستئناف القتال مع إيران لأسباب سياسية، لكن القناة 13 الإخبارية ذكرت أن موقف الجيش الإسرائيلي الذي تم تقديمه إلى أيزنكوت خلال الإحاطة كان أنه لا توجد ضرورة ملحة فورية لإسرائيل لضرب إيران.

لكن، وبحسب ما ورد، قيل لأيزنكوت إنه إذا جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأمريكية، فعلى إسرائيل أن تنضم إلى القتال.

كما أفادت القناة 13 أن الرئيس إسحاق هرتسوغ هو من قام بالتوسط بين آيزنكوت ونتنياهو من أجل تأمين الإحاطة الإعلامية، على الرغم من أن الشبكة التلفزيونية تقول إن مقر إقامة الرئيس ينفي تورطه في الأمر.

اجتماع أمني بين نتنياهو وآيزنكوت

وانتهى الاجتماع الأمني ​​بين بنيامين نتنياهو وزعيم حزب يشار غادي آيزنكوت بعد حوالي ساعتين، وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن كلاهما التقيا مع السكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء جاي ماركيزينو.

وجاء في البيان: "تم إطلاع آيزنكوت على التحديات الأمنية والدبلوماسية الراهنة التي تواجه دولة إسرائيل. واتفق الطرفان على مواصلة إطلاع بعضهما البعض على آخر المستجدات حسب الضرورة".

كان آيزنكوت اتهم نتنياهو علنًا برفض عقد جلسة إحاطة أمنية له قبل اجتماعهما المقرر عقده اليوم.