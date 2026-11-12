رئيسا وزراء كندا واليونان يبحثان تعميق التعاون التجاري

بحث رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، فرص تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين، وتعميق التعاون التجاري، وتوسيع شراكتهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، على هامش قمة المجتمع السياسي الأوروبي التي تُعقد في العاصمة الأيرلندية دبلن.



وأكد كارني وميتسوتاكيس، في بيان أورده الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الكندية، العلاقة الوثيقة بين البلدين، والتي ترتكز على القيم والمبادئ المشتركة، فضلاً عن الروابط القوية بين الشعبين، كما ناقشا التطورات الأمنية الإقليمية وأهمية استمرار التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، وتطرقا أيضًا إلى مناقشة القضايا العالمية الملحة.



وكرر الجانبان تأكيدهما على أهمية تعزيز التعاون بين كندا والاتحاد الأوروبي، بالاستناد إلى "التحالف من أجل المستقبل" الذي أُعلن عنه مؤخراً، إذ يتطلع كارني إلى مواصلة هذه الجهود مع اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى خلال رئاسة اليونان لمجلس الاتحاد الأوروبي العام المقبل.