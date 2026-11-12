حبس المتهمين بالتسبب في مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالتسبب في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 9/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (أحد الأشخاص، نجليه)، وطرف ثان : (شخصين، سيدتين) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء "المستخدمة فى التعدى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.