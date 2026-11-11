السجن 15 سنة لعاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهما بالاشتراك في سرقة المواطنين بالإكراه، بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين، مستخدمين أسلوب الإكراه للاستيلاء على ممتلكاتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد خلاله بتعرضه للسرقة بالإكراه بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبطهما.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.