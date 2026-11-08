جنايات شبرا الخيمة تقضي بالسجن المؤبد لقاتل «ميرنا جميل» ضحية الغدر بالخصوص

قضت محكمة جنايات مستأنف شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بقبول استئناف المتهم بقتل الفتاة «ميرنا جميل»، المعروفة إعلاميًا باسم «ضحية الغدر بالخصوص»، وتعديل حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة أول درجة إلى السجن المؤبد.



صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء بدر الدين عبد المنعم، وحسين رشدي حسين، وأحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أصدرت حكمًا سابقًا بإعدام المتهم شنقًا، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية الشرعي بشأن إعدامه، بعد إدانته بقتل المجني عليها.



وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام «ك. ن. د»، 26 عامًا، ويعمل مبلط سيراميك ومقيم بالخصوص، بقتل المجني عليها ميرنا جميل عبد التواب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية رفضها وأسرتها طلبه الارتباط بها.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3310 لسنة 2026 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 284 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، أن المتهم أعد سلاحًا أبيض بعد شرائه من أحد المحال التجارية، وتوجه إلى محيط مسكن المجني عليها، وانتظر مرورها، قبل أن يباغتها ويسدد لها عدة طعنات في الصدر والبطن، قاصدًا إزهاق روحها، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.



كما أسندت النيابة إلى المتهم الاعتداء على المجني عليه محمد معتز شكري أبو زيد، وإحداث إصابات به أعجزته عن ممارسة أعماله الوظيفية لمدة لا تجاوز 20 يومًا، فضلًا عن إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.