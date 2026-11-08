مدبولي يتابع مع الوزراء المعنيين تقديم الرعاية الكاملة لمصابي حادث قطار العياط

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء المعنيين، تقديم الرعاية الكاملة لمُصابي حادث القطار، الذي وقع اليوم بمحافظة الجيزة.

وفي هذا الإطار، أجرى رئيس الوزراء عدة اتصالات هاتفية، تابع من خلالها مع وزير الصحة والسكان موقف تقديم خدمات الإسعاف لنقل المصابين، وتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتابع أيضاً مع وزيرة التضامن الاجتماعي موقف عمل الفرق المُختصة لتقديم كافة أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، كما تابع مع وزير النقل تداعيات الحادث وجهود الإسراع في رفع آثاره، لاستعادة انتظام حركة التشغيل في أسرع وقت ممكن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والمتابعة الدقيقة لحالتهم الصحية، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمُصابين وأسرهم، لتخفيف أثر الحادث المؤلم، مُعرباً عن خالص تمنياته القلبية لمصابي الحادث بالشفاء العاجل.