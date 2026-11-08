بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 8-11-2026، في مصر مع بداية التداولات هدوء نسبي، بعد حالة من التذبذب، حيث تراجع سعر الذهب نهاية تعاملات الاسبوع الماضي بعد يومين من الصعود.

كما ساهم تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الجاري، إلى الضغط على أسعار الذهب في مصر .

أسعار الذهب اليوم الأحد

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، اليوم الاحد 8-11-2026 ،، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 4072 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5319 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6200 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7091 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 49.640 ألف جنيه.

وتتوقف تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة على قدرة الأونصة العالمية على الاستقرار أعلى 4000 دولار، إلى جانب تطورات الدولار وأسعار النفط وبيانات سوق العمل الأمريكي، بينما يظل حفاظ عيار 21 على مستوى 6200 جنيه عاملا مهما في تقييم الاتجاه قصير الأجل للذهب في مصر.