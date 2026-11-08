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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير زراعي من انتشار الأمراض الفطرية بالمحاصيل.. والبطاطس والفراولة في دائرة الخطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

حذر مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة من زيادة فرص انتشار الأمراض الفطرية بالمحاصيل الزراعية، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا وارتفاع معدلات الرطوبة وسقوط الأمطار في بعض المناطق، مؤكدًا أهمية التدخل الوقائي المبكر لحماية الإنتاج الزراعي من الخسائر.

الأجواء الخريفية تهيئ الظروف لانتشار الفطريات

أكد الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن دخول الأجواء الخريفية، المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح وسقوط الأمطار، يساعد على انتشار بعض الأمراض الفطرية، نتيجة زيادة الرطوبة على سطح النباتات وطول فترة ابتلال الأوراق.

المحاصيل الزراعية

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هذه الظروف تتطلب متابعة دقيقة للمحاصيل الزراعية، والالتزام بالتوصيات الوقائية المناسبة لكل محصول، لتجنب الإصابة وتقليل تكاليف المكافحة.

البطاطس والفراولة والخضروات الورقية الأكثر عرضة للإصابة

وأشار إلى أن البطاطس والفاصوليا والفراولة والقمح، إلى جانب الخضروات الورقية، من أبرز المحاصيل المعرضة للإصابة بالأمراض الفطرية خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أهمية الفحص الدوري للحقل وملاحظة أي تغيرات في لون النباتات أو ظهور خيوط بيضاء أو مظاهر العفن.

تغير المناخ والمحاصيل الزراعية

وشدد على أن اكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى يسهم في تقليل تكلفة العلاج وتحقيق نتائج أفضل في حماية المحصول.

الرش الوقائي المبكر يقلل الخسائر الزراعية

وأوضح هاشم أن الرش الوقائي باستخدام المبيدات الفطرية الموصى بها من وزارة الزراعة يمثل أحد الإجراءات المهمة للحد من انتشار الأمراض، مؤكدًا ضرورة عدم الإفراط في استخدام المبيدات دون وجود توصيات فنية مناسبة.

وأضاف أن متابعة النشرات الجوية والتوصيات الزراعية تساعد المزارعين على تحديد التوقيت المناسب للرش، واختيار المواد المستخدمة والجرعات الملائمة وفقًا لطبيعة المحصول والظروف الجوية.

المبيدات الفطرية وزارة الزراعة الخضروات الورقية البطاطس درجات الحرارة تغير المناخ المناخ

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