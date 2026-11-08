عمرو الليثي يستضيف حانوتي يكشف أسرار الموتى في "واحد من الناس".. اليوم

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة اليرم الأحد من برنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة قناة الحياة، الحانوتي محمد عباس، والأستاذ إبراهيم الخولي والسيدة والدته إيمان والي.

برنامج واحد من الناس

ويكشف الحانوتي محمد عباس، أسرار غسل الموتى وتكفينهم، وأغرب المواقف والعلامات التي شاهدها داخل ثلاجة الموتى.

وفي الفقرة الثانية، يستضيف الليثي إبراهيم الخولي، أول مدرس مساعد في الجامعات المصرية من متلازمة داون، ووالدته إيمان والي، ليحكي رحلة التحدي من رفض المدارس إلى التعيين معيدًا والتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الفقرة الثالثة، يلتقي الليثي مع نموذج إنساني جديد يجسد معنى الصبر والرضا، ويستمع إلى استغاثته الإنسانية، ويقدم له الدعم اللازم، في إطار الدور الإنساني الذي يحرص عليه البرنامج في كل حلقة.