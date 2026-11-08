قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. آيزنكوت: هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في إسرائيل
محمد صلاح يضرب شباك ألانيا سبور بالهدف الثاني لطرابزون في الدوري التركي
ميسي يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي
الرئيس الإسرائيلي يكلف رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتبارا من نوفمبر.. الأقصر توقف استقبال طلبات تقييم الأثر البيئي ورقيا وتطلق منظومة إلكترونية جديدة

اعتبارا من نوفمبر.. الأقصر توقف استقبال طلبات تقييم الأثر البيئي ورقيا وتطلق منظومة إلكترونية جديدة
اعتبارا من نوفمبر.. الأقصر توقف استقبال طلبات تقييم الأثر البيئي ورقيا وتطلق منظومة إلكترونية جديدة
شمس يونس

بدأت محافظة الأقصر تطبيق منظومة رقمية جديدة لاستقبال طلبات تقييم التأثير البيئي ونماذج التصنيف البيئي، مع إيقاف التعامل بالمستندات الورقية، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب المنشآت، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي.

ويأتي تفعيل المنظومة تنفيذا لقرار وزيرة التنمية المحلية والبيئة رقم 653 لسنة 2026، ووفقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، بما يدعم تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالإجراءات البيئية.

وأوضح المهندس محمد رضوان، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الأقصر، أن المنظومة الجديدة تعتمد على تقديم وتسجيل جميع طلبات تقييم التأثير البيئي ونماذج التصنيف من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، عبر موقع :

https://ideia.moenv.gov.eg

وأشار إلى أنه تقرر وقف استقبال الطلبات الورقية اعتبارا من 1 نوفمبر 2026، مع عدم الاعتداد بأي دراسة أو نموذج أو مستند أو بيانات مرتبطة بها ما لم يتم تقديمها ورفعها إلكترونيا عبر المنظومة المعتمدة.

وأضاف أن تفعيل حسابات الجهات المختلفة على المنظومة يتم بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، لتحديد المسؤول عن إدارة الحساب بكل جهة، وضمان انتظام عملية تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيا.

ولفت إلى أن إجراءات المنظومة الرقمية تتضمن إخطار صاحب المنشأة بنتيجة التقييم من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، إلى جانب إتاحة التواصل مع جهاز شئون البيئة عبر البريد الإلكتروني المخصص للمنظومة، للرد على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم والتقييم.

وتستهدف الخطوة إنهاء التعاملات الورقية في هذا الملف، وتوفير آلية إلكترونية موحدة لتقديم الطلبات ومتابعتها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين والمتعاملين، وتحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة بمحافظة الأقصر.

الأقصر اخبار الأقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

حمادة صدقي

حمادة صدقي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر

سندرلاند

سندرلاند يُسقط تشيلسي بهدف نظيف ويفجر مفاجأة في الدوري الإنجليزي

مودرن سبورت

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مودرن سبورت والقناة

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد