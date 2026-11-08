اعتبارا من نوفمبر.. الأقصر توقف استقبال طلبات تقييم الأثر البيئي ورقيا وتطلق منظومة إلكترونية جديدة

بدأت محافظة الأقصر تطبيق منظومة رقمية جديدة لاستقبال طلبات تقييم التأثير البيئي ونماذج التصنيف البيئي، مع إيقاف التعامل بالمستندات الورقية، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب المنشآت، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي.

ويأتي تفعيل المنظومة تنفيذا لقرار وزيرة التنمية المحلية والبيئة رقم 653 لسنة 2026، ووفقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، بما يدعم تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالإجراءات البيئية.

وأوضح المهندس محمد رضوان، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الأقصر، أن المنظومة الجديدة تعتمد على تقديم وتسجيل جميع طلبات تقييم التأثير البيئي ونماذج التصنيف من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، عبر موقع :

https://ideia.moenv.gov.eg

وأشار إلى أنه تقرر وقف استقبال الطلبات الورقية اعتبارا من 1 نوفمبر 2026، مع عدم الاعتداد بأي دراسة أو نموذج أو مستند أو بيانات مرتبطة بها ما لم يتم تقديمها ورفعها إلكترونيا عبر المنظومة المعتمدة.

وأضاف أن تفعيل حسابات الجهات المختلفة على المنظومة يتم بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، لتحديد المسؤول عن إدارة الحساب بكل جهة، وضمان انتظام عملية تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيا.

ولفت إلى أن إجراءات المنظومة الرقمية تتضمن إخطار صاحب المنشأة بنتيجة التقييم من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، إلى جانب إتاحة التواصل مع جهاز شئون البيئة عبر البريد الإلكتروني المخصص للمنظومة، للرد على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم والتقييم.

وتستهدف الخطوة إنهاء التعاملات الورقية في هذا الملف، وتوفير آلية إلكترونية موحدة لتقديم الطلبات ومتابعتها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين والمتعاملين، وتحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة بمحافظة الأقصر.