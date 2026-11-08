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عمرو دياب يُشعل حماس جمهوره في دبي بحفل ساهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يُشعل حماس جمهوره في دبي بحفل ساهر

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
محمد سعيد

أحيا الفنان عمرو دياب، حفل غنائي ساهر ليلة أمس السبت 7 نوفمبر، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة حفلاته في عام 2026. 

وظهر عمرو دياب، خلال الحفل بإطلالة كاجوال، وقدم عدد من أروع أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها أغاني ألبوم حبيتك. 

وشهد حفل الفنان عمرو دياب في دبي ظهورًا مفاجئًا للفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، بعد ما انضما إليه على المسرح، وسط ترحيب من الهضبة وتفاعل كبير من الجمهور.

ورحّب عمرو دياب بالثنائي معبرًا عن سعادته بوجودهما، وقال: «حبايب قلبي، أنا مبسوط أوي والله، مفاجأة حلوة». 

عمرو دياب لولا البنات

وتصدّر الهضبة عمرو دياب تريند يوتيوب في الشرق الأوسط بكليب "لولا البنات".

وكشفت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على يوتيوب عن تصدر  “لولا البنات” تريند رقم 1 على يوتيوب في الشرق الأوسط، ومصر والإمارات والسعودية والكويت وليبيا وقطر.

كان الفنان عمرو دياب قد طرح الفيديو كليب الرسمي لأغنية “لولا البنات” عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات الرقمية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ صدورها ضمن ألبومه الأخير “حبيتك”، حيث تصدرت قوائم الاستماع وتداولها الجمهور على نطاق واسع.

جدير بالذكر أن كليب "لولا البنات" إخراج طارق العريان، ومنذ طرحه حقق أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجمع بين أصالة فولكلور الريف المصري، بجانب الحداثة وأجواء  الصيف بالساحل، في رؤية بصرية جذابة تمثل رسالة محبة وتقدير لصورة البنت المصرية من مختلف الطبقات الاجتماعية . 

وتعد “لولا البنات” واحدة من أبرز أغنيات ألبوم “حبيتك”، وهي من كلمات مصطفى البرنس، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ألبوم حبيتك

يذكر أن البوم "حبيتك" هو الألبوم السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا.

ويضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيها الهضبة مع نخبة من الشعراء وهم : أيمن بهجت قمر ، تامر حسين، مصطفى حدوتة، روزام، أمير طعيمة، مصطفى البرنس، منة القيعي.

ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، نادر نور، وأدهم بهجت قمر.

والموزعين أحمد ابراهيم، عادل حقي، وأسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس ، تسجيل الكورال شيري شكري ، تصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور. 

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