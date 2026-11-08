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6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي.. تعرّف عليها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي.. تعرّف عليها

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

يبحث أصحاب عدادات الكهرباء الكودية عن أسباب رفع عداد الكهرباء الكودي، خاصة أن تركيب ذلك العداد جاء كإجراء مؤقت لتنظيم استهلاك الكهرباء في بعض الوحدات المخالفة، ولا يعني بالضرورة تقنين وضع الوحدة أو منحها سندًا قانونيًا.

أسباب رفع عداد الكهرباء الكودي

هناك عدة اسباب لرفع عداد الكهرباء وهي.. 

1-انتهاء سبب تركيب العداد الكودي

من أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى إنهاء العمل بالعداد الكودي انتهاء السبب الذي تم تركيبه من أجله، أو صدور قرار من الجهة المختصة بشأن الوحدة أو العقار، وفقًا للقواعد المنظمة للتوصيل والاستهلاك.

2- ثبوت وجود مخالفة في استخدام الكهرباء

يمكن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه العداد في حالة اكتشاف التلاعب في التوصيلات أو العبث بمكونات العداد أو محاولة الحصول على الكهرباء بطريقة غير مشروعة، حيث تختلف هذه الحالة عن مجرد وجود عداد كودي.

3- العبث بالعداد أو محاولة تعطيله

يُعد فتح العداد أو العبث بأختامه أو إجراء أي تعديلات على التوصيلات دون الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء مخالفة قد تعرض صاحبها للإجراءات القانونية، وقد يترتب عليها رفع العداد أو فصل التيار بحسب طبيعة المخالفة.

4-توصيل الكهرباء إلى وحدات أو أماكن أخرى

من الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية استخدام الكهرباء المسجلة على العداد الكودي لتغذية وحدات أو أماكن أخرى غير المسجلة ضمن نطاق التوصيل، أو إجراء توصيلات عشوائية من العداد.

5- عدم سداد المستحقات

تراكم مديونيات استهلاك الكهرباء وعدم سداد المستحقات المستحقة على المشترك قد يؤدي إلى فصل التيار واتخاذ الإجراءات المقررة من شركة التوزيع، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

6- تحويل العداد الكودي إلى العداد القانوني

وفي المقابل، فإن تركيب العداد الكودي لا يمنع صاحب الوحدة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وتركيب عداد كهرباء قانوني باسم المشترك، متى توافرت الاشتراطات والموافقات المطلوبة

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