أمطار تمتد للقاهرة وانخفاض الحرارة 4 درجات.. ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، طقس اليوم الأحد، معتدلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للحرارة جنوب الصعيد نهاراً، مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية، توقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خاصة على مناطق من المحافظات شمال الوجه البحري – شمال سيناء على فترات متقطعة، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء حدوث نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالي غربي.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالي غربي.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الجديدة 25 15

6 اكتوبر 25 15

بنهــــا 24 16

دمنهور 23 16

وادى النطرون 23 15

كفر الشيخ 23 15

بلطيم 23 15

المنصورة 24 16

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 23 15

طنطا 23 15

دمياط 24 18

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 25 15

السويس 24 17

العريش 23 16

رفح 23 15

رأس سدر 24 17

نخل 21 10

كاترين 17 07

الطور 25 18

طابا 21 16

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 26 20

الاسكندرية 23 17

العلمين الجديدة 22 16

مطروح 22 16

السلوم 21 15

سيوة 23 12

رأس غارب 26 20

سفاجا 26 20

مرسى علم 27 21

شلاتين 30 22

حلايب 27 23

أبو رماد 29 22

مرسى حميرة 29 22

أبرق 30 21

جبل علبة 29 21

رأس حدربة 29 22

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 24 14

أسيوط 24 14

سوهاج 25 15

قنا 27 16

الأقصر 27 16

أسوان 28 17

الوادى الجديد 26 15

أبوسمبل 27 17

إضافة لدرجات الحرارة: العواصم العالمية

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 34 24

المدينة 30 19

الرياض 32 21

المنامة 36 28

أبوظبى 35 25

الدوحة 36 29

الكويت 32 22

دمشق 19 07

بيروت 22 16

عمان 16 09

القدس 16 10

غزة 22 16

بغداد 27 16

مسقط 30 24

صنعاء 25 12

الخرطوم 34 21

طرابلس 25 19

تونس 24 15

الجزائر 23 14

الرباط 28 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 07 02-

إسطنبول 12 04

إسلام آباد 28 14

نيودلهى 30 19

جاكرتا 35 26

بكين 10 01-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 18 10

أثينا 15 07

روما 18 10

باريس 11 04

مدريد 16 10

برلين 08 02

لندن 10 06

مونتريال 09 02

موسكو 05 03

نيويورك 16 10

واشنطن 17 08

نواكشوط 40 24

أديس أبابا 25 12