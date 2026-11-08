كمّم فمها بإيشارب وقيّدها بالحبال .. حبس المتهم بقتـ.ــل ابنته بسبب مكالمة عاطفية بأكتوبر

قرّرت النيابة العامة بأكتوبر حبس عامل متهم بقتل ابنته البالغة من العمر 18 عامًا، داخل مسكن الأسرة بمنطقة أكتوبر ثان، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح جثمان المجني عليها لبيان سبب الوفاة وتحديد الإصابات التي لحقت بها، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم، البالغ من العمر 43 عامًا، اعتدى على ابنته بالضرب باستخدام كابل كهرباء، بعد ما نشبت بينهما مشادة بسبب ارتباطها عاطفيًا بأحد الشباب، وتحدثها معه عبر الهاتف المحمول، رغم مطالبته لها بعدم التواصل معه إلا بعد إتمام الخطوبة.

وأضافت التحريات أن الأب قام بتكبيل يدي ابنته وقدميها بالحبال، ووضع إيشارب على فمها لمنعها من الصراخ، ثم واصل الاعتداء عليها حتى فارقت الحياة مُتأثرة بإصابتها.

وبدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تقدّم به شقيق المجني عليها، البالغ من العمر 19 عامًا، أفاد خلاله بوفاة شقيقته داخل المنزل على يد والدهما، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعُثر على جثمان الفتاة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الجريمة.