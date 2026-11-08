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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة طرابزون سبور وألانيا سبور اليوم في الدوري التركي .. والقناة الناقلة

طرابزون سبور
طرابزون سبور
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم التركية مواجهة قوية تجمع بين فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ونظيره ألانيا سبور، ضمن منافسات بطولة الدوري التركي الممتاز لموسم 2026/2027.

ويحل طرابزون سبور ضيفًا على ألانيا سبور، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من المسابقة، في مواجهة يسعى خلالها رفاق محمد صلاح إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

موقف طرابزون سبور وألانيا سبور في جدول الدوري التركي

يدخل طرابزون سبور المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 22 نقطة، بعدما قدم مستويات جيدة خلال الجولات الماضية، ليواصل وجوده ضمن دائرة المنافسة على صدارة المسابقة.

على الجانب الآخر، يتواجد فريق ألانيا سبور في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق البطولة، وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

محمد صلاح يبحث عن العودة إلى التسجيل

ويطمح النجم المصري محمد صلاح إلى استعادة حاسته التهديفية خلال مواجهة ألانيا سبور، بعدما غاب عن التسجيل في المباريات الأخيرة من منافسات الدوري التركي.

وكان آخر أهداف صلاح في المسابقة خلال مواجهة بشكتاش، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة، وهو ما يجعله أمام فرصة جديدة للعودة إلى هز الشباك ومساعدة فريقه على تحقيق الانتصار.

كما يسعى طرابزون سبور إلى مصالحة جماهيره، بعد الخسارة أمام فرايبورج الألماني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة طرابزون سبور وألانيا سبور اليوم

تقام مباراة طرابزون سبور وألانيا سبور، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري التركي، في المواعيد التالية:

* الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
* الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وألانيا سبور

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة طرابزون سبور وألانيا سبور، حيث من المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة BEIN SPORTS HD5، مع تغطية لأحداث المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

طرابزون سبور محمد صلاح اخبار الرياضة الدورى التركى

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