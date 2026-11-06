هل يستطيع طرابزون سبور حجز مقعده بين كبار أوروبا؟

رغم تعثره أمام فرايبورج الألماني بهدف دون مقابل، لا يزال طرابزون سبور التركي يمتلك فرصة لمواصلة المنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما توقفت سلسلة انتصاراته عند جولتين، لكنه احتفظ برصيد يمنحه فرصة لتحسين موقعه في جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.

وتبدو حسابات الفريق التركي مفتوحة على أكثر من سيناريو، في ظل تبقي ثلاث مباريات في مرحلة الدوري، وهو ما يجعل المواجهات المقبلة حاسمة في تحديد مصيره الأوروبي.

أين يقف طرابزون سبور بعد 3 جولات؟

يحتل طرابزون سبور المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بعدما جمع 6 نقاط من 3 مباريات، حقق خلالها انتصارين وتلقى هزيمة واحدة.

وجاءت أرقام الفريق التركي حتى الآن كالتالي:

المركز: الثاني عشر من أصل 36 فريقًا.

النقاط: 6 نقاط.

النتائج: انتصاران وهزيمة.

الأهداف المسجلة: 6 أهداف.

الأهداف المستقبلة: 3 أهداف.

فارق الأهداف: +3.

وبهذه الحصيلة، يتواجد طرابزون في مراكز الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية، لكنه لا يزال قريبًا من المنافسة على المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16.

نظام التأهل.. طريق مباشر وآخر عبر الملحق

تعتمد بطولة دوري المؤتمر الأوروبي نظام مرحلة الدوري بمشاركة 36 فريقًا، حيث تتأهل الأندية صاحبة المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16.

أما الفرق التي تحتل المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين، فتخوض مواجهات الملحق لتحديد بقية المتأهلين إلى دور الـ16، بينما تودع الأندية من المركز الخامس والعشرين وحتى السادس والثلاثين المنافسات.

وبالتالي، فإن هدف طرابزون في الجولات المتبقية لا يقتصر على ضمان الاستمرار في البطولة، بل يمتد إلى محاولة اقتحام المراكز الثمانية الأولى وتجنب خوض الملحق.

3 مواجهات تحدد مصير طرابزون الأوروبي

يتبقى أمام الفريق التركي ثلاث مباريات في مرحلة الدوري، بإجمالي 9 نقاط متاحة، وجاء جدول مواجهاته كالتالي:

26 نوفمبر: سسكا صوفيا ضد طرابزون سبور.

سسكا صوفيا ضد طرابزون سبور. 10 ديسمبر: طرابزون سبور ضد يابلونيتس.

طرابزون سبور ضد يابلونيتس. 17 ديسمبر: النجم الأحمر ضد طرابزون سبور.

وتحمل هذه المواجهات أهمية كبيرة، خاصة أن طرابزون سيخوض مباراتين خارج ملعبه، أمام سسكا صوفيا والنجم الأحمر، بينما يستضيف يابلونيتس في الجولة الخامسة.

15 نقطة.. هل تكفي للتأهل المباشر؟

يستطيع طرابزون سبور الوصول إلى 15 نقطة حال تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، بعدما حصد 6 نقاط خلال أول ثلاث جولات.

وتمثل هذه الحصيلة فرصة قوية للمنافسة على أحد المراكز الثمانية الأولى، لكن ضمان التأهل المباشر لن يتوقف على نتائج الفريق التركي وحده، بل سيتأثر أيضًا بنتائج منافسيه المباشرين وفوارق الأهداف ومعايير ترتيب الفرق المتساوية في النقاط.

وفي المقابل، فإن فقدان نقاط جديدة قد يعقد مهمة طرابزون في الوصول إلى المراكز الثمانية، ويجعله أقرب إلى خوض الملحق، رغم امتلاكه فرصة الاستمرار في المنافسة.

لم تنه الهزيمة أمام فرايبورغ آمال طرابزون سبور في التأهل المباشر، لكنها جعلت المباريات الثلاث المقبلة أكثر أهمية، إذ يحتاج الفريق إلى استعادة الانتصارات وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، مع انتظار تعثر بعض منافسيه.

وبين حلم الوصول المباشر إلى دور الـ16 وتجنب حسابات الملحق، يدخل طرابزون المرحلة الحاسمة من مشواره الأوروبي، واضعًا مصيره بين يديه قبل الجولات الأخيرة.