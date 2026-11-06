بسبب قلة المشاركة.. كاباكا يرفض تجديد عقده مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن حالة الغضب التي يعيشها أحمد كاباكا، لاعب النادي الأهلي، بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى استياءه من عدم حصوله على فرصة لإثبات قدراته.

وقال رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن كاباكا يشعر بحالة من الاستياء الشديد بسبب عدم مشاركته مع الأهلي، ويتساءل عن سبب عودته إلى الفريق من زد، في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة.

وأضاف أن المفاجأة تتمثل في رفض اللاعب تجديد عقده مع الأهلي خلال الفترة الحالية، وطلب تأجيل حسم الملف لحين معرفة موقفه من المشاركة مع الفريق والحصول على فرصة حقيقية.

وأضاف الناقد الرياضي أن نادي زد يعد الوجهة الأقرب لكاباكا في حالة رحيله عن الأهلي، خاصة أن مسؤولي النادي يعرفون إمكانياته جيدًا، بعدما سبق للاعب خوض تجربة مع الفريق.

وأشار رزق الله إلى إمكانية دخول كاباكا في صفقة تبادلية بين الأهلي وزد خلال فترة الانتقالات المقبلة، موضحًا أن الصفقة قد تتضمن انتقال طارق علاء إلى القلعة الحمراء حال عدم تجديد محمد هاني عقده مع الفريق.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أنه في حالة تجديد محمد هاني عقده مع الأهلي، فقد تتجه إدارة النادي إلى خيار آخر، وهو التفاوض لضم محمد حسين.

وتأتي هذه التطورات في ظل رغبة كاباكا في الحصول على فرصة مشاركة منتظمة، بعدما ابتعد عن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.