منتخب مصر يستعد لمواجهتي مالاوي.. موعد المعسكر ومباراتي الذهاب والعودة

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن آخر استعدادات منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهتي مالاوي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر سيعلن القائمة النهائية يوم 8 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ المعسكر يوم 9 من الشهر نفسه، استعدادًا لخوض المواجهتين المرتقبتين.

وأضاف أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، سيعقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة يوم السبت المقبل، للاستقرار على اسم رئيس بعثة المنتخب التي سترافق الفراعنة خلال رحلة السفر إلى مالاوي.

وأوضح أن منتخب مصر سيخوض مباراتين أمام مالاوي خلال فترة التوقف الدولي، حيث تقام المواجهة الأولى يوم 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة العودة يوم 17 نوفمبر على استاد بينجو في مالاوي.

وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد الاستقرار على رئيس البعثة التي سترافق الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن خلال مشوار المنتخب في المباراتين.

واختتم إبراهيم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق الفوز في المواجهتين، من أجل حسم مشوار المنتخب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، متمنيًا التوفيق للجهاز الفني واللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول السابق.