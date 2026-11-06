القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط تحصيل رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية، بما يشمل قيمة الرسوم الشهرية المقررة والفئات التي تخضع لها، وذلك في إطار تنظيم منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية وتحسين خدمات النظافة.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، تفاصيل الرسوم المحددة قانونًا وقيمة ما تتحمله كل وحدة سكنية.

رسوم جمع المخلفات

طبقا للقانون يتم تحصل الرسوم :



1- من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

2. من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3. بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

4.بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

5. اعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم.

6. إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.