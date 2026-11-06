متابعة تطوير الطرق ورفع 40 طن مخلفات وإزالة تعديات بالبناء المخالف في بالأقصر

شهدت مدينة الأقصر تحركات ميدانية مكثفة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى النظافة العامة، بالتوازي مع متابعة مشروعات التطوير والتصدي لمخالفات البناء، تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

وفي هذا السياق، أجرى اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، جولة تفقدية بمنطقة حي جنوب، يرافقه أيمن حسين، رئيس الحي، لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات والأرصفة، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بالمنطقة، والوقوف على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة استمرار العمل بالمعدلات المطلوبة، ومراجعة أعمال الإنارة وصيانة الكشافات المعطلة، بما يضمن تحسين مستوى الإضاءة وتأمين حركة المواطنين ليلا، مع رفع أي إشغالات تعوق حركة السير والمشاة.

وعلى جانب آخر، أسفرت حملات النظافة المكثفة التي نفذتها الأحياء عن رفع 40 طنا من المخلفات الصلبة، حيث تمكن حي شرق برئاسة شعبان أحمد سليمان من رفع 20 طنا من المخلفات من محيط سور السكة الحديد ومزلقان نجع الخطباء، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة مكثفة بشارعي 25 بغولة و25 سواقي.

كما شملت الحملات أعمال نظافة للأرصفة بشارع خالد بن الوليد بمنطقة جنوب، فيما نفذت منطقة المطار برئاسة أشرف سعد الدين مهدي حملة موسعة بطريق يسي ومناطق القباحي الشرقي وعزبة البرج، أسفرت عن رفع 20 طنا أخرى من المخلفات، ليصل إجمالي ما تم رفعه إلى 40 طنا.

وفي إطار تحسين الصورة الجمالية للشوارع والميادين، واصل عمال الأحياء أعمال دهان الأرصفة والجزر المرورية أسفل كوبري أبو الجود بطريق صلاح سالم الشرقي، ضمن خطة تجميل وتطوير المظهر العام للمدينة.

وفي ملف التصدي للبناء المخالف، تمكن مشرفو التنظيم بمنطقة منشأة العماري من رصد وإزالة حالتي تعد بالبناء في المهد، بالتنسيق مع منطقة المطار واستخدام المعدات اللازمة، حيث تضمنت الحالة الأولى إقامة سور من الطوب الأبيض على مساحة 120 مترا بنجع عوض الله، والحالة الثانية إقامة سور على مساحة 100 متر بنجع الفاخورة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واستجابة لشكاوى المواطنين، تحركت الأجهزة التنفيذية بحي المطار بشكل عاجل عقب تلقي شكوى بشأن تعطل أحد أعمدة الإنارة، حيث جرى الدفع بفرق الصيانة والمعدات الفنية اللازمة وإصلاح العطل وإعادة تشغيل العمود، بما يسهم في تأمين الشارع وتيسير حركة المواطنين والمارة.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة مجلس مدينة الأقصر لتكثيف المتابعة الميدانية بمختلف الأحياء، وتحسين مستوى النظافة والخدمات، ومواصلة أعمال التطوير والتجميل، مع التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين والتصدي الحاسم لأي مخالفات بناء.