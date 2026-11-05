«صحتهم أمانة».. شفاء الأورمان بالأقصر تنظم ندوة تثقيفية لطلاب المدارس حول الوقاية من الأورام والتغذية السليمة

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، ندوة تدريبية وتثقيفية لطلاب المدارس، بهدف رفع الوعي الصحي لدى النشء وغرس ثقافة الوقاية والاهتمام بالصحة العامة منذ صغرهم، وذلك في إطار دورها المجتمعي والتوعوي المستمر.

وشهدت فعاليات الندوة باقة متنوعة من المحاضرات والتدريبات العملية التي قدمها فريق متخصص من المستشفى، والتي تضمنت تدريب الطلاب عملياً على التصرف السليم في المواقف الطارئة الشائعة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية العاجلة لحين وصول الرعاية الطبية.

كما تناولت الندوة التثقيفية التوعية بمفاهيم الصحة العامة، وأهمية الكشف المبكر، والعادات الصحية التي تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والأورام، بجانب تسليط الضوء على أهمية تناول الأغذية الطازجة والمتكاملة، والابتعاد عن الأطعمة السريعة والمصنعة التي تضر بصحة الجسم.

وركزت الندوة علي أهمية الرياضة وبناء الجسم السليم، والتأكيد على دور النشاط البدني والتمارين الرياضية اليومية في تعزيز المناعة والحفاظ على اللياقة البدنية والصحة النفسية والجسدية للطلاب.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن رسالة المستشفي لا تقتصر فقط على تقديم أفضل مستويات العلاج الطبي المجاني لمرضى الأورام، بل تمتد لتشمل نشر الثقافة الوقائية ورفع الوعي الصحي لدى مختلف أطياف المجتمع، وعلى رأسهم طلاب المدارس.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أننا نضع توعية طلاب المدارس في مقدمة أولوياتنا المجتمعية، مؤكداً أن الندوات التثقيفية تهدف إلى غرس ثقافة النمط الصحي والرياضي لدى الأطفال والشباب، وتدريبهم على التعامل مع الحالات الطارئة، لنصل معاً إلى مجتمع خالٍ من الأمراض.