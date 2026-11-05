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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترجيحات بتكليف آيزنكوت.. نتنياهو يتلقى ضربة من حليفه المتشدد

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
خاطر عبادة

تلقى نتنياهو ضربة من آخر حلفائه لحزب يهودي متشدد، في الوقت الذي يستمع فيه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لتوصيات الأحزاب السياسية، لليوم الثاني على التوالي لتحديد من سيكلفه تأليف الحكومة المقبلة بعد انتخابات 27 أكتوبر التي لم تنبثق منها غالبية لبنيامين نتنياهو ولا لمنافسه غادي آيزنكوت.

يهودوت هتوراة يرفض التوصية بنتنياهو


فقد أعلن حزب "يهودوت هتوراة" الحليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي أنه لن يوصي بإعادة تكليف نتنياهو تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، مع تزايد المؤشرات إلى أن الفرصة ستذهب لمنافسه آيزنكوت.

وامتنع الحزب الذي حصد 7 مقاعد في الانتخابات عن توصية هرتسوغ بإعادة إسناد المهمة إلى نتنياهو، مع أنه سبق أن دعمه في خمس انتخابات، لكنه لم يطلب كذلك تكليف آيزنكوت.

القائمة المشتركة توصي بآيزنكوت


بينما أعلنت القائمة المشتركة أنها ستبلغ هرتسوغ، مساء، قرارها التوصية بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، من أجل منع عودة نتنياهو وحكومته إلى الحكم.

وأوضحت في بيان أنها اتخذت هذا القرار بالإجماع بعد مشاورات بين مركبات القائمة، مؤكدة أنه لم يكن قرارا سهلا. وقالت: "رغم إصرارنا على إسقاط نتنياهو، لم يُظهر معسكر المعارضة برئاسة آيزنكوت حتى الآن الاستعداد المطلوب لمواجهة نهج نتنياهو، والتصدي للتحريض على المواطنين العرب والطعن في شرعية قرارهم السياسي".

حزب يمثل اليهود المتشددين


ويمثل حزب "يهودوت هتوراة" اليهود المتشددين من أصول أشكنازية الذين تعود جذورهم بشكل رئيسي إلى أوروبا.

كما يركز الحزب إلى جانب حزب "شاس" المتشدد من السفارديم الذين تعود جذورهم غالبا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على إعفاء الطلاب المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل، الأمر الذي لطالما دعمه نتنياهو.

إعفاء طلاب التوراة.. ملف الخلاف


علما أن نتنياهو أبقى على هذا الإعفاء، لكنه لم ينجح في تحويله إلى قانون، وسط استياء واسع لدى قطاعات كبيرة من الإسرائيليين الذين يضطر جنود الاحتياط بينهم إلى أداء جولات خدمة متكررة بسبب الحروب في غزة ولبنان وإيران.

وقال النائب عن "يهودية التوراة" إسحق بيندروس: "في أي حكومة ستُشكل لاحقا، ستكون أولويتنا المباشرة تسوية وضع طلاب التوراة".

في المقابل، تمسك آيزنكوت، رئيس الأركان السابق الذي يسعى إلى توحيد قوى الوسط ويمين الوسط، بإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية. فيما وجه بعض حلفائه في المعارضة انتقادات حادة لليهود المتشددين، متهمين إياهم بالأنانية والسعي لتحقيق مصالحهم الخاصة.

معاقبة نتنياهو


ورأى مراقبون أن موقف حزب "يهودية التوراة" قد يكون موجها بالدرجة الأولى لمعاقبة نتنياهو، وتوجيه رسالة مفادها أن أصوات الحزب لا يمكن اعتبارها مضمونة، وفق وكالة "فرانس برس".

هرتسوغ يحسم التكليف


ومن المقرر أن يلتقي هرتسوغ ممثلي بقية الأحزاب الرئيسية اليوم، قبل أن يكلف أحد أعضاء الكنيست تأليف الحكومة. وعادة ما يستند الرئيس الإسرائيلي في قراره إلى عدد توصيات الأحزاب لكل مرشح، ما يرجح تكليف آيزنكوت بالمهمة.

مهلة 28 يوما


ثم بعد حصوله على التكليف، ستكون أمام المرشح مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، مع إمكان تمديدها 14 يوما إضافيا.

أما في حال لم يتوصل إلى تأليفها، فيحق للرئيس تكليف شخصية أخرى بالمهمة.

حسابات المقاعد


يذكر أنه من دون احتساب مقاعد حزب "يهودية التوراة"، يمتلك نتنياهو 46 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر آيزنكوت.

في المقابل، حققت الأحزاب العربية الإسرائيلية مكاسب كبيرة بحصولها على 19 مقعدا، مستفيدة من غضب جماهيرها من حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة.

وقد يتمكن آيزنكوت من تشكيل حكومة بالاعتماد على الأحزاب العربية، لكنه سيواجه خطر خسارة دعم بعض حلفائه في المعارضة، الذين قد يرفضون التعاون معها.

نتنياهو آيزنكوت إسرائيل

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