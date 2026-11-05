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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعديل ضوابط تخصيص الفرص الاستثمارية للاستثمار الأجنبي بالدولار الأمريكي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعة السويس وفقا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ أعمال الموقع العام والمرافق والبنية التحتية اللازمة لتشغيل كلية العلوم بفرع الجامعة بمدينة أبورديس، بمحافظة جنوب سيناء، هذا بالإضافة إلى إنشاء الأسوار المحيطة بالكلية، لضمان تأمين الموقع وحمايته وتنظيم مداخل ومخارج المنشأة.

أحيط مجلس الوزراء بقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تعديل ضوابط تخصيص الفرص الاستثمارية المطروحة عبر البوابة الالكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة للهيئة، بالدولار الأمريكي، ومن ذلك استمرار العمل بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار السداد الكامل وفقا لآلية "التخصيص بأسبقية الحجز"، شريطة سداد كامل قيمة قطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج قبل استكمال إجراءات التخصيص.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار جهود تعزيز التدفقات الدولارية من الخارج.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة) مع احدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات الجمع والنقل والرفع للمخلفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية، ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة بحي الهرم.

التعليم العالي جامعة السويس تنظيم التعاقدات الموقع العام الأسوار المحيطة بالكلية

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