إيران: اندلاع حريق في ناقلتين إثر اصطدامهما بألغام شرقي مضيق هرمز

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الخميس، عن اندلاع حريق في ناقلتين إثر اصطدامهما بألغام شرقي مضيق هرمز، في ثاني حادث خلال اليوم.

يأتي الحادث بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، عن اندلاع حريق في ناقلتي نفط وقاطرة بحرية إثر المرور عبر ممر محظور في مضيق هرمز.

حريق في ناقلتين وقاطرة بحرية

وأعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلتي نفط وقاطرة بحرية إثر المرور عبر ممر محظور في مضيق هرمز، والسيطرة على طائرتين مسيرتين من طراز "لوكاس".

حادثان منفصلان

وقال إنه "في حادثين منفصلين، تعرضت ناقلة نفط ضخمة كانت تحاول عبور الممر غير القانوني جنوب المضيق لحريق إثر اصطدامها بلغم فتوقفت عن الحركة، كما توقفت ناقلة نفط عملاقة أخرى كانت في طريق خروجها من هذا الممر شرق مضيق هرمز إثر حريق هائل، فيما اشتعلت النيران أيضاً في قاطرة بحرية اقتربت منها لإخماد الحريق".

السيطرة على مسيرتين

وأضاف أن "القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية تمكنت، عبر السيطرة على طائرتين مسيرتين معتديتين من طراز لوكاس وتوجيههما، من الهبوط بهما سالمتين والسيطرة عليهما كغنيمة".