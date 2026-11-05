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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للموسم الشتوي.. زراعة الأقصر تتفقد الإدارة الزراعية بالقرنة وتتابع حصر الحيازات ودعم زراعة القمح

استعدادا للموسم الشتوي.. زراعة الأقصر تتفقد الإدارة الزراعية بالقرنة وتتابع حصر الحيازات ودعم زراعة القمح
استعدادا للموسم الشتوي.. زراعة الأقصر تتفقد الإدارة الزراعية بالقرنة وتتابع حصر الحيازات ودعم زراعة القمح
شمس يونس

أجرى الدكتور جابر محمد كيلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، جولة تفقدية بالإدارة الزراعية بمركز القرنة، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على الاستعدادات الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي 2026/2027، ومتابعة تنفيذ أعمال الحصر الحيازي للفترة من 2026 حتى 2029، بما يضمن دقة البيانات والحفاظ على حقوق المزارعين.

جاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وبمتابعة الدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة المهندس مساعد حمزة العدلي، مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية، وكان في استقبالهما المهندس حسن محمد النوبي، مدير الإدارة الزراعية بالقرنة، وعدد من مهندسي الإدارة.

وتناولت الجولة مراجعة خطة الاستعداد للموسم الشتوي الجديد، والتأكد من جاهزية الإدارة لتنفيذ مختلف التكليفات الزراعية، مع التشديد على استكمال أعمال دورة الحصر الحيازي بدقة ومراجعة بيانات الحيازات، بما يسهم في إحكام منظومة العمل وضمان وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيهما من المزارعين.

كما ناقش وكيل الوزارة آليات تفعيل المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة محصول القمح، مع التركيز على تشجيع صغار المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات التي تبلغ مساحتها فدانين فأقل، وتقديم الدعم والإرشادات اللازمة لهم لزيادة المساحات المنزرعة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي من المحصول الاستراتيجي.

وشدد الدكتور جابر كيلحي على ضرورة تكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة للأراضي الزراعية، والتصدي الفوري لأي محاولات للتعدي على الرقعة الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حفاظا على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها.

واختتم وكيل الوزارة جولته بالتأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات وزارة الزراعة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وحسن استقبالهم وسرعة الاستجابة لمطالبهم، والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم، بما يضمن انتظام العمل الزراعي وتحقيق المستهدف من خطط التنمية الزراعية بمحافظة الأقصر.

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