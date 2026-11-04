15 مدرسة حقلية و4 ندوات لقصب السكر.. نشاط إرشادي مكثف لزراعة الأقصر خلال أكتوبر

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر حزمة من الأنشطة الإرشادية والتدريبية خلال شهر أكتوبر 2026، استهدفت نقل الخبرات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وتحسين إنتاجية المحاصيل وترشيد استهلاك مياه الري.

وقال الدكتور جابر محمد كلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إن الأنشطة تضمنت تنفيذ 15 مدرسة حقلية ضمن الحملة القومية لمكافحة حافرة الطماطم، و4 مدارس حقلية لمحصول قصب السكر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

كما نظمت المديرية 4 ندوات إرشادية لمحصول قصب السكر، ونفذت 3 أنشطة لتطهير المساقي، و3 أنشطة للتوعية بزراعة القصب بالشتل، وندوتين حول تطوير الري الحقلي، بالإضافة إلى تنفيذ يومي حصاد لمحصول الذرة الشامية ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه.

وشهدت منطقة الطود شرق تنظيم ندوات متخصصة لمزارعي قصب السكر، تناولت أساليب الزراعة الحديثة بالشتل وطرق ترشيد استهلاك المياه والأسمدة، والالتزام بالمواعيد الزراعية الموصى بها، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

وتأتي هذه الأنشطة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة علاء الدين فاروق ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، لدعم منظومة الإرشاد الزراعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.