متحدث الصحة: لا يوجد انتشار وبائي أو أمراض غامضة في الأقصر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود انتشار وبائي أو أمراض غامضة في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، مطمئنًا المواطنين إلى أن الحالات التي جرى رصدها محدودة، وأن معظم المصابين يعانون ارتفاعًا في درجة الحرارة مصحوبًا بتكسير في الجسم وإعياء، دون ظهور أعراض أخرى.

وقال عبد الغفار، في تصريحات تلفزيونية، إن الحالات المسجلة لا تمثل أعدادًا كبيرة، موضحًا أن ظهور مجموعة من الحالات المصابة بارتفاع درجة الحرارة، حتى لو بلغ عددها نحو 10 أفراد، قد يثير قلق المواطنين، وهو ما دفع الوزارة إلى توضيح طبيعة الوضع الصحي والإجراءات المتخذة.

وأضاف أن معظم المصابين تتحسن حالتهم تلقائيًا داخل المنزل، ولا يحتاجون إلى التوجه للمستشفيات، مشيرًا إلى أن معدلات دخول المستشفيات سجلت زيادة محدودة للغاية عن المتوسط المعتاد.

الفيروس لا ينتقل عبر المياه أو الطعام

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن مياه الشرب سليمة، ولا توجد مشكلة تتعلق بجودتها، مؤكدًا أن الفيروس محل الرصد لا ينتقل عن طريق شرب المياه أو تناول الطعام، كما لا ينتقل من شخص إلى آخر بالمخالطة بالطريقة التي ينتقل بها فيروس كورونا، وإنما يرتبط انتقاله بنواقل الحشرات.

وأوضح أن الوزارة كثفت حملات مكافحة نواقل الأمراض في مركز إسنا خلال الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالحشرات أو الطيور، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالنواقل.

واستعرض عبد الغفار مجموعة من الإجراءات الوقائية التي ينبغي على المواطنين اتباعها، وفي مقدمتها التخلص من أي تجمعات للمياه يمكن أن تتحول إلى بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات، أو تغطيتها أو تجفيفها.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالخزانات والجدران التي قد تتجمع عليها المياه أو تترسب بها مواد تساعد على تكاثر الحشرات، إلى جانب التخلص من الأوعية والأدوات التي تحتفظ بالمياه، مثل الإطارات القديمة والعلب الفارغة وأطباق النباتات، وكذلك المياه المتساقطة من أجهزة التكييف.

وأضاف أن مياه الشرب المخصصة للطيور والحيوانات يجب تغييرها يوميًا، لتجنب تحولها إلى بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات الحماية الشخصية، من بينها استخدام الناموسيات للأطفال والكبار، والاستعانة بطاردات الحشرات، وارتداء الملابس التي تغطي الجسم وتحد من تعرض الجلد للدغات.

وأكد أن هذه الإجراءات معروفة ويمارسها المواطنون بصورة مستمرة، لكنها تظل مهمة في الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق نواقل الحشرات.

وجدد عبد الغفار التأكيد على أن الأعراض المرصودة تقتصر على ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالخمول والتكسير في الجسم والإعياء، دون وجود أعراض أخرى، موضحًا أن الفيروس موسمي ويمكن تشخيصه معمليًا بصورة واضحة.

ونفى وجود مرض غامض أو انتشار وبائي، مشددًا على أن الوضع لا يستدعي القلق، وأن معظم الحالات تتحسن دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.