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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في اجتماع تنظيمي.. مستقبل وطن الأقصر يناقش خطة عمل أمانة الشئون البرلمانية

مستقبل وطن الأقصر يناقش خطة عمل أمانة الشؤون البرلمانية في اجتماع تنظيمي
مستقبل وطن الأقصر يناقش خطة عمل أمانة الشؤون البرلمانية في اجتماع تنظيمي
شمس يونس

عقدت أمانة الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر اجتماعًا تنظيميًا برئاسة عمر الناصح، أمين الأمانة، وبتوجيهات محمد إبراهيم أمين الحزب بالمحافظة وبحضور الدكتور محمد عمران، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، واستعراض آليات متابعة الملفات البرلمانية والقضايا الجماهيرية.

وتناول الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين أمانة الشؤون البرلمانية وباقي الأمانات النوعية، ومتابعة الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين، والعمل على رصد مطالب الشارع الأقصرى والتواصل مع الجهات المعنية بشأنها، بما يسهم في دعم جهود الحزب لخدمة أبناء المحافظة.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء الأمانة، وتفعيل دورها في متابعة القضايا التشريعية والرقابية، وتعزيز التواصل المستمر مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم، ووضع آليات واضحة للتعامل معها.

وأكد الحضور أهمية استمرار عقد الاجتماعات التنظيمية وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، بما يحقق التكامل بين مختلف أمانات الحزب، ويعزز حضوره المجتمعي والتنظيمي بمحافظة الأقصر.

الأقصر اخبار الأقصر حزب مستقبل وطن

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