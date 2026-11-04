إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر خلال أكتوبر.. ورصد 62 مخالفة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر نتائج جهودها في ملف حماية الأراضي الزراعية خلال شهر أكتوبر 2026، حيث تمكنت من إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية من إجمالي 62 حالة تم رصدها خلال الشهر.

وقال الدكتور جابر محمد كلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إن إجمالي المساحات التي شملتها الإزالات بلغ فدانين و4 قراريط و7 أسهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات المتبقية.

وفي سياق متصل، واصلت المديرية أعمال تنقية الحيازات الزراعية، والتي شملت مساحة إجمالية بلغت 138 فدانا، بإجمالي 31 حائزا، في إطار مراجعة البيانات وتحقيق الانضباط بمنظومة الحيازة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن التصدي للتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.