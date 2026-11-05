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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يشيد بإنجاز بطلات الجمهورية في المصارعة النسائية

محافظ الأقصر يلتقي بطلات الجمهورية في المصارعة النسائية ويشيد بإنجازاتهن الرياضية
محافظ الأقصر يلتقي بطلات الجمهورية في المصارعة النسائية ويشيد بإنجازاتهن الرياضية
شمس يونس

التقى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بطلات الجمهورية في بطولة للمصارعة النسائية، وذلك تقديرًا لما حققنه من إنجازات رياضية متميزة وحصولهن على مراكز متقدمة في البطولة.

وضمت قائمة البطلات الفائزات:
جودي ياسر: المركز الأول على مستوى الجمهورية تحت 12 سنة.
بسنت عبد الهادي: المركز الأول على مستوى الجمهورية تحت 12 سنة (براعم)اربع مرات.

رغد مصطفى: المركز الأول والمركز الرابع تحت 15 سنة.

رودينا محمود: المركز الأول تحت 12 سنة.

رقية عماد: مرتين اول جمهوريه تحت 12 سنه والمركز الثالث على مستوى الجمهورية تحت 12 سنة.

فاطمة سمير: المركز الثالث على مستوى الجمهورية تحت 15 سنة.

مريم عبد الباسط: المركز الثالث على مستوى الجمهورية تحت 15 سنة.

سجى صالح: اول جمهوريه تحت 12 سنه براعم على مستوى الجمهورية.

منة الله محمد حامد: المركز الخامس على مستوى الجمهورية تحت 15 سنة.

حضر اللقاء أولياء أمور البطلات، والكابتن يوسف محمد عطيتو، مدرب الفريق، والكابتن غادة مجاهد، المدرب المساعد.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالمستوى المتميز الذي قدمته اللاعبات، معربًا عن فخره بما حققنه من نتائج مشرفة، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم المواهب الرياضية الواعدة وتشجيعهن على مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من البطولات ورفع اسم الأقصر في المحافل الرياضية.

ووجه محافظ الأقصر بتكريم البطلات خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي فى شهر ديسمبر المقبل ، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية لهن إلى النادي، دعمًا لمسيرتهن الرياضية وتحفيزًا لهن على مواصلة النجاح والتميز.

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