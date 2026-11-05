الحكومة توافق على تعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة لتصبح بمساحة 11132.65 فدانا، وذلك بما يسهم في اتاحة مساحات تسمح بتنفيذ مختلف أنشطة المخطط الاستراتيجي للمدينة، وما يتضمن ذلك من أنشطة سياحية وفندقية وسكنية وتعليمية.

واعتمد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن الموافقة على قيام الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (هولدي فارما) بتأسيس شركة مساهمة جديدة باسم شركة "دوا هولدي" لتجارة وتوزيع الأدوية ش.م.م بغرض تصنيع المكملات الغذائية والمستهلكات الطبية وبعض الأدوية، فضلا عن تطوير بعض المصانع وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 107 المنعقدة بتاريخ 20/8/2026.

ويتمثل الغرض الأساسي من تأسيس شركة "دوا هولدي" في إدارة وتطوير مشروعات صناعة الأدوية وتصنيعها لدى الغير، وتسويق وبيع وتصدير المكملات الغذائية والمستهلكات الطبية، وإعداد الأبحاث التكنولوجية والعلمية في أغراض الشركة ومنتجاتها، لتقوم هذه الشركة بتقديم كافة ما يلزم من خبرات فنية ولوجستية لفتح أسواق عالمية جديدة وتصنيع المكملات الغذائية والأدوية لدى الشركات التابعة لشركة "هولدي فارما" (الطرف المصري)، طبقا لعقود التصنيع لدى الغير التي سيتم إبرامها بين الشركة المزمع تأسيسها والشركات التابعة لشركة "هولدي فارما"، وبيعها وتوزيعها داخل مصر أو تصديرها لدول افريقيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة، وما يستجد باتفاق الطرفين، مع تولي شركة "دوا" الأمريكية حصريا توزيعها بباقي دول الإقليم، وذلك على 3 مراحل.

ويأتي ذلك في ضوء توقيع اتفاقية شراكة (عقد اتفاق المساهمين) بين كل من الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية "هولدي فارما" وشركة Dawah Pharma (شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة) لتأسيس شركة "دوا هولدي" لتجارة وتوزيع الأدوية ش.م.م، والذي تم في مايو 2025.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (123) المنعقدة بتاريخ 15/10/2026.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ أعمال توصيل مصدر التغذية الكهربائية بالقدرات المطلوبة لمشروع إنشاء مصنع لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية بقلابشو، مركز بلقاس، وذلك ضمن مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.