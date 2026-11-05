نائب رئيس الوزراء يلتقي عددا من المستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين الإماراتيين والمصريين في أبوظبي

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لقاءً مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين الإماراتيين والمصريين، على هامش زيارته الحالية لدولة الإمارات الشقيقة؛ للمشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، وذلك بحضور السفير عصام عاشور، سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأتاح اللقاء فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي مُجتمعيْ الأعمال والإعلام في البلدين، في إطار الاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكات بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالعلاقات الاستراتيجية والروابط الأخوية والتاريخية بين مصر والإمارات، معربًا عن تطلع الحكومة المصرية إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض الدكتور حسين عيسى جهود الحكومة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار، من خلال حزمة من الإجراءات والحوافز الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا حرصها على تعزيز تواجد الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات بمصر، ودعم المستثمرين الإماراتيين العاملين في السوق المصرية للتوسع في استثماراتهم، مع توفير التسهيلات اللازمة لتسريع إجراءات الاستثمار وتحسين تجربة ممارسة الأعمال.

وأشار إلى أن مصر شهدت ـ خلال السنوات الماضية ـ تطورًا غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية، ما عزز جاذبية السوق المصرية وقدرتها على استيعاب مزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت في الوقت ذاته إجراءات تشريعية وتنظيمية لجذب من الاستثمارات، مع مواصلة العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة ماضية في تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، وأن الأبواب مفتوحة أمام مجتمع الأعمال في البلدين لبناء شراكات أوسع وأكثر استدامة، تعكس عمق العلاقات التاريخية وتدعم مسار التنمية الاقتصادية فيهما.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج زيارة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى دولة الإمارات، الذي تضمن المشاركة في فعاليات "أديبك 2026”، وإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، بما يدعم التعاون الثنائي والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.