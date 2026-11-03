رئيس الوزراء يشهد إطلاق البرنامج الوطني لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية "رايت تو دريم"، لإنشاء شبكة من مراكز التنمية الإقليمية، ودعم المشروع الوطني لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في كرة القدم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "منتدى مصر 2026"، بحضور/ أحمد كجوك، وزير المالية.

ووقّع بروتوكول التعاون بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة كلٌّ من جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومحمد منصور، رئيس مجلس إدارة أكاديمية "رايت تو دريم العالمية" و"رايت تو دريم مصر".

وعقب التوقيع، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية "رايت تو دريم" يأتي في ضوء حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في كرة القدم، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

وأضاف الوزير: أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة اكتشاف الموهوبين في مختلف المحافظات، وإتاحة الفرصة أمام الشباب المصري لإبراز قدراتهم والوصول إلى المستويات الرياضية والاحترافية العالمية.

وأوضح "نبيل" أن المشروع يرتكز على بناء منظومة متكاملة للكشف عن الموهوبين في كرة القدم من خلال الكشافين المتجردين وبالتعاون مع مؤسسة دولية تمتلك خبرات واسعة في مجال اكتشاف وتنمية المواهب، بما يعزز جهود الدولة في الاستثمار في العنصر البشري، وتحقيق التكامل بين الإعداد الرياضي والتعليم، وبما يضمن إعداد أجيال جديدة من الرياضيين القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير المنشآت والإمكانات اللازمة لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

ومن جانبه قال محمد منصور: "تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء شبكة من مراكز التنمية الإقليمية ودعم المشروع الوطني لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، بالتعاون المباشر مع الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين وفق أعلى المعايير العالمية، ويفتح أمامهم آفاق الاحتراف والمنافسة إقليميًا ودوليًا".

كما أوضح منصور أن المشروع يشمل إنشاء وتشغيل خمسة مراكز تنمية إقليمية تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء منظومة وطنية ومؤسسية لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، وبما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030، مستفيدةً من خبرة "رايت تو دريم" الراسخة في اكتشاف المواهب ونموذجها الشامل في التنمية الذي يرعى كل لاعب رياضيًا ودراسيًا وإنسانيًا.

ويُصمَّم كل مركز ليكون مجمعًا متكاملًا يضم ملاعب كرة القدم، وصالة للياقة البدنية، وفصولًا ومرافق تعليمية، ومرافق طبية ومرافق إعاشة، على أن يبدأ تشغيل المراكز على مراحل.

وإلى جانب المراكز، يتضمن المشروع برنامجًا وطنيًا لاكتشاف المواهب يعمل وفق معايير موحدة للتقييم والانتقاء والتوثيق، ويمتد إلى المدارس والساحات الشعبية والمنافسات المحلية، بما يربط الملاعب والكشافين ومراكز التنمية ضمن منظومة واحدة ويوسّع قاعدة المشاركة في المحافظات.

كما يحصل اللاعبون داخل المراكز على تعليم دراسي معتمد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بما يتيح لهم الجمع بين البرنامج الرياضي والتعليم في بيئة متكاملة طوال اليوم، ضمن مسار يبدأ من الفئات العمرية المبكرة ويمتد إلى فرص الاحتراف داخل مصر وخارجها.

وتتولى أكاديمية "رايت تو دريم" الجوانب الفنية والرياضية والكشفية للمشروع، بما في ذلك اكتشاف المواهب وانتقاؤها وتدريبها وتقييمها وإدارة مسارها الاحترافي، فيما تتولى الوزارة توفير المنشآت وتجهيزها وتشغيلها إداريًا ولوجستيًا وتوفير التعليم المعتمد داخل المراكز. وتُشكَّل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، على أن يعمل الطرفان خلال الأشهر المقبلة على إبرام الاتفاقية النهائية للمشروع.