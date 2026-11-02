سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

لم تعد معركة النفط العالمية تتعلق فقط بمن يمتلك أكبر قدرات إنتاجية، وإنما بمن يستطيع إيصال البرميل إلى المستهلك في اللحظة التي تتعطل فيها طرق التجارة أو تتصاعد فيها الأزمات الجيوسياسية.

ومن هذا المنطلق، أرى أن توجه السعودية نحو تخزين النفط الخام في سنغافورة يمثل تحولا استراتيجيا في إدارة سلاسل الإمداد، ويعكس إدراكا متزايدا بأن أمن الطاقة أصبح مرتبطا بمواقع التخزين بقدر ارتباطه بمصادر الإنتاج.

في 26 أكتوبر 2026، أعلنت السعودية وسنغافورة اتفاقهما المبدئي على إنشاء ترتيب لتخزين النفط الخام السعودي في منشآت جورونغ روك كافيرنز بجزيرة جورونغ، على أن تبدأ عمليات التخزين خلال النصف الثاني من عام 2027.

وجاء الإعلان بالتزامن مع أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة، بمشاركة أرامكو السعودية وهيئة سوق الطاقة السنغافورية ومؤسسة جيه تي سي.

تأتي آسيا في مقدمة الأسواق المستهدفة للنفط السعودي، ولذلك فإن تخزين الخام بالقرب من المشترين يمنح المملكة قدرة أكبر على الاستجابة للطلب، وتقليص الوقت اللازم لإيصال الشحنات، وتحسين إدارة عمليات التوريد.

سنغافورة ليست مجرد دولة مستهلكة للطاقة، بل مركز عالمي لتجارة النفط وتداول المنتجات البترولية والخدمات اللوجستية البحرية.

وهذا الموقع يمنح السعودية فرصة لتعزيز حضورها التجاري في جنوب شرق آسيا، وتطوير علاقتها مع المشترين بعيدا عن الاعتماد الكامل على الشحن المباشر من مناطق الإنتاج.

أظهرت الاضطرابات التي تعرضت لها حركة إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الملاحة عبر مضيق هرمز، مدى هشاشة سلاسل الإمداد أمام الصراعات والتوترات العسكرية.

ومن وجهة نظري، فإن أحد أهم دوافع الخطوة السعودية هو بناء شبكة تخزين خارج مناطق التوتر، بما يمنح أرامكو خيارات إضافية عند حدوث اضطرابات مفاجئة في حركة الناقلات أو طرق التجارة البحرية.

فوجود كميات من النفط بالقرب من الأسواق الآسيوية يتيح التعامل بمرونة أكبر مع الأزمات، ويحمي استمرارية التعاقدات التجارية ويحد من مخاطر تأخر الإمدادات.

لا يمكن فصل هذه الخطوة عن المنافسة بين كبار منتجي النفط على الأسواق الآسيوية، خصوصا في ظل تنامي أهمية أمن الإمدادات لدى الدول المستوردة.

فالمشتري لا يبحث عن السعر فقط، وإنما يهتم أيضا بقدرة المورد على الوفاء بالتزاماته خلال الأزمات.

وبالتالي، فإن امتلاك السعودية بنية تخزين قريبة من العملاء يعزز قدرتها التنافسية، ويدعم ثقة الأسواق في أرامكو باعتبارها موردا يمكن الاعتماد عليه.

السعودية لا تبدأ هذه الاستراتيجية من الصفر؛ إذ تمتلك أرامكو ترتيبات لتخزين النفط في اليابان وكوريا الجنوبية، ومن أبرزها منشآت أوكيناوا اليابانية التي تبلغ سعتها التخزينية المرتبطة بالترتيب نحو 8.2 مليون برميل، ومنشآت أولسان الكورية التي تشمل اتفاقا لتخزين 5.3 مليون برميل.

ومن هنا، يمثل التوجه إلى سنغافورة امتدادا لاستراتيجية توزيع المخزون بالقرب من مراكز الاستهلاك الرئيسية، بدلا من تركيز جميع خيارات الإمداد في نطاق جغرافي واحد.

أرى أن المكسب الحقيقي لا يقتصر على تسهيل عمليات البيع والتسليم، وإنما يمتد إلى حماية العلاقات التجارية طويلة الأجل، وتحسين كفاءة إدارة المخزون، وتقليل الخسائر المحتملة الناتجة عن اضطرابات الشحن.

وتبلغ السعة الإجمالية لمنشآت جورونغ نحو 9 ملايين برميل من الهيدروكربونات السائلة، لكن حجم الكميات السعودية المقرر تخزينها لم يُعلن رسميا حتى الآن.

في النهاية، لا تعني الخطوة السعودية نقل مركز إنتاج النفط إلى آسيا، وإنما نقل جزء من أدوات إدارة الإمدادات إلى قلب السوق المستهدفة. وهذه هي النقلة الأهم: الانتقال من المنافسة على إنتاج البرميل إلى المنافسة على ضمان وصوله، وحماية الحصة السوقية، وبناء شبكة طاقة أكثر مرونة في عالم أصبحت فيه الجغرافيا السياسية عاملا حاسما في تحديد قيمة النفط.