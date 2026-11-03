تعليم النواب: قرارات تطوير التعليم المتلاحقة تجعل الطلاب وأولياء الأمور يشعرون بالضغط

قالت أمل عصفور عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك صعوبات تواجه منظومة التعليم ومنها كثرة المناهج والتقييمات ومواد الهوية.

وأضافت أمل عصفور، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن أولياء الأمور يشعرون بحجم الضغط الواقع على أبنائهم الطلاب.

وتابعت أن قرارات تطوير التعليم المتلاحقة تجعل الطلاب وأولياء الأمور يشعرون بالضغط.

وأكملت: «نحن في حاجة إلى التطوير، ولكن يجب أن يتناسب مع الواقع التعليمي في مصر من حيث المدارس وطبيعة الطلاب».

ولفتت إلى أن التعليم ليس عقوبة للطالب وأولياء الأمور، ولا مانع من إحداث التطوير والتقييم.