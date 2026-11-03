خالد الغندور: طارق مصطفى مهدد بالإقالة من تدريب الفيصلي الأردني

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اقتراب طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني، من الرحيل عن منصبه، عقب الخسارة أمام الحسين إربد بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري الأردني.

طارق مصطفي

وقال الغندور، عبر برنامجه «ستاد المحور»، إن البرنامج تواصل مع مصدر داخل نادي الفيصلي الأردني، والذي أكد أن طارق مصطفى أصبح مهددًا بالرحيل عن القيادة الفنية للفريق.

وأضاف أن خسارة الفيصلي أمام التعاون السعودي في المباراة المقبلة ببطولة دوري أبطال آسيا 2 قد تكتب نهاية مشوار المدرب مع الفريق، وتدفع إدارة النادي لاتخاذ قرار بإقالته رسميًا.