تحرك مرتقب من الأهلي لتدعيم جهاز عموتة بمدرب عام ومحلل أداء مصري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحرك مرتقب من إدارة الكرة للتحدث مع الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بشأن إجراء تعديلات على جهازه الفني المعاون خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يدرس عرض تعيين مدرب عام أهلاوي ضمن الجهاز المعاون لعموتة، إلى جانب الاستعانة بمحلل أداء مصري، في إطار خطة الإدارة لتطوير العمل الفني ومساعدة المدرب المغربي على تحسين مستوى الفريق.

وأشار إلى أن المقترح يأتي في ظل وجود بعض التحفظات على الأداء الفني للأهلي خلال المباريات الأخيرة، رغم تحقيق الفوز على كيتارا الأوغندي ومودرن سبورت، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف عموتة من هذه التعديلات، في ظل رغبة إدارة الأهلي في توفير كل سبل الدعم للجهاز الفني، مع انتظار تحسن أداء الفريق وتحقيق تطلعات الجماهير.